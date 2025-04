FOTO VN – Rifinitura viola, Kean c’è. Ma non si vede Cataldi: il punto

Fiorentina in campo al Viola Park per l'allenamento di rifinitura. Nel mirino la semifinale di andata di Conference League di domani contro il Real Betis, con partenza per Siviglia prevista nel primo pomeriggio. Le prime indicazioni che abbiamo raccolto sono la presenza di Moise Kean, che lavora insieme al gruppo. Presente anche Andrea Colpani. Ma oltre a Dodò c'è da segnalare un'altra assenza, imprevista: quella di Danilo Cataldi che non è al momento in campo. Secondo quanto fa filtrare la Fiorentina, il centrocampista sta svolgendo un lavoro differenziato ma non ci sarebbe nessun infortunio grave. Da valutare comunque il suo impiego domani (seguiranno aggiornamenti).