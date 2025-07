La Fiorentina si allena in Inghilterra: le novità su Gudmundsson, Mandragora e Viti

È ufficialmente iniziato il lavoro sul campo per la Fiorentina in terra inglese. La squadra di Stefano Pioli sta svolgendo in questi minuti la prima seduta di allenamento presso lo straordinario centro sportivo di St. George’s Park, quartier generale della Nazionale inglese situato a Burton upon Trent. Una struttura all’avanguardia che conta ben 14 campi da gioco, simbolo di eccellenza per il calcio britannico.