Il punto dal Viola Park: Cataldi verso il forfait. Ok Dodò e Gosens

Radio Bruno fa il punto della situazione sulla preparazione della Fiorentina alla semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis. A poco più di 48 ore dal match, filtra pessimismo sul recupero di Cataldi, infortunatosi proprio all'andata in Spagna. Probabile la sua assenza per la gara di giovedì, con Adli in odore di una maglia da titolare a centrocampo con Mandragora e Fagioli.