ACF Fiorentina informa che sabato 28 marzo, alle ore 15:00, presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgerà una seduta di allenamento a porte aperte della Prima Squadra maschile. Gli ingressi saranno regolati con accesso libero fino ad esaurimento posti, previa prenotazione sul sito ufficiale a questo link (apertura lunedì 23 marzo dalle ore 12).
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Fiorentina annuncia: allenamento a porte aperte per i tifosi viola
Seduta di allenamento a porte aperte al Viola Park: appuntamento sabato 28 marzo alle 15
Per chi raggiungerà il Rocco B. Commisso Viola Park in auto sarà a disposizione il nuovo parcheggio scambiatore che dà accesso diretto alla Biglietteria. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 14:00.
Per motivi di sicurezza non sarà consentito l’accesso a contenitori di vetro, animali e quant'altro previsto dal regolamento consultabile sui canali ufficiali della Fiorentina.
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