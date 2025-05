Dal Viola Park: le condizioni di Kean, Gudmundsson e Cataldi verso il Bologna

Per Albert Gudmundsson , anche lui assente col Venezia ma non preventivato alla vigilia, sessione di allenamento a parte. Per il momento non è possibile sbilanciarsi sul Bologna, l'islandese è da considerarsi in dubbio.

Danilo Cataldi, invece, non ce la fa: il problema rimediato all'andata col Betis in Spagna non è di facile gestione e per il numero 32 non ci sono speranze di recuperare in tempo. Si cercherà di riaverlo per l'ultima giornata, anche se c'è chi è convinto che la sua stagione sia già terminata.