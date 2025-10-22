Mattinata di rifinitura al Viola Park per la Fiorentina, alla vigilia della delicata sfida di Conference League contro il Rapid Vienna. La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata per l’ultima seduta in terra toscana prima della partenza prevista nel primo pomeriggio.
Fiorentina, rifinitura verso il Rapid: Pradè e le condizioni di Gosens
La novità principale riguarda Robin Gosens, che ha svolto allenamento personalizzato dopo l’affaticamento muscolare accusato nel match contro il Milan, che lo aveva costretto al cambio nel secondo tempo. Lo staff medico viola monitora le sue condizioni con attenzione: la presenza dell’esterno tedesco per la gara di domani resta in dubbio.
Durante l’allenamento era presente anche il direttore sportivo Daniele Pradè, che ha voluto seguire da vicino la squadra e mostrare sostegno al gruppo in un momento particolarmente delicato della stagione.
Terminata la rifinitura, il gruppo viola pranzerà al centro sportivo per poi volare alle 15 verso Vienna, dove in serata è prevista la consueta ricognizione allo stadio e la conferenza stampa di Pioli e di un giocatore.
