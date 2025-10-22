Fiorentina, rifinitura verso il Rapid: Pradè e le condizioni di Gosens

Mattinata di rifinitura al Viola Park per la Fiorentina , alla vigilia della delicata sfida di Conference League contro il Rapid Vienna . La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata per l’ultima seduta in terra toscana prima della partenza prevista nel primo pomeriggio.

La novità principale riguarda Robin Gosens , che ha svolto allenamento personalizzato dopo l’affaticamento muscolare accusato nel match contro il Milan , che lo aveva costretto al cambio nel secondo tempo. Lo staff medico viola monitora le sue condizioni con attenzione: la presenza dell’esterno tedesco per la gara di domani resta in dubbio.

Durante l’allenamento era presente anche il direttore sportivo Daniele Pradè, che ha voluto seguire da vicino la squadra e mostrare sostegno al gruppo in un momento particolarmente delicato della stagione.