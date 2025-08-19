Polissya-Fiorentina: rifinitura e conferenza in vista del playoff di Conference

Viola News
L'avvicinamento all'esordio stagionale per la Fiorentina nell'andata del play off di Conference League contro gli ucraini della Fc Polissya
Domani, mercoledì 20 agosto, alle ore 09:15 presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina. Il club gigliato fa sapere che i primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 18:45, presso la sala stampa della "Tatran Arena" di Presov (campo neutro in Slovacchia), si terrà invece la conferenza stampa. A prendere la parola Stefano Pioli e un calciatore della Fiorentina.

