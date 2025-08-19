Polissya-Fiorentina: rifinitura e conferenza in vista del playoff di Conference

Domani, mercoledì 20 agosto, alle ore 09:15 presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina. Il club gigliato fa sapere che i primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 18:45, presso la sala stampa della "Tatran Arena" di Presov (campo neutro in Slovacchia), si terrà invece la conferenza stampa. A prendere la parola Stefano Pioli e un calciatore della Fiorentina.
L'avvicinamento all'esordio stagionale per la Fiorentina nell'andata del play off di Conference League contro gli ucraini della Fc Polissya
