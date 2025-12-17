Rifinitura pre Losanna: Vanoli deve ancora fare a meno di Gosens e Fazzini

La Fiorentina ha svolto i canonici 15 minuti di allenamento di rifinitura aperti alla stampa: secondo quanto ha potuto osservare il nostro inviato al Viola Park, il tecnico Paolo Vanoli deve registrare ancora una volta l'assenza di Jacopo Fazzini e di Robin Gosens, che non hanno recuperato per il Verona e verosimilmente saranno fuori causa anche per la trasferta in Svizzera.