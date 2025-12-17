Rifinitura pre Losanna: Vanoli deve ancora fare a meno di Gosens e Fazzini

Viola News
Si protrae l'assenza del centrocampista ex Empoli e, soprattutto, del tedesco
Giovanni Zecchi
La Fiorentina ha svolto i canonici 15 minuti di allenamento di rifinitura aperti alla stampa: secondo quanto ha potuto osservare il nostro inviato al Viola Park, il tecnico Paolo Vanoli deve registrare ancora una volta l'assenza di Jacopo Fazzini e di Robin Gosens, che non hanno recuperato per il Verona e verosimilmente saranno fuori causa anche per la trasferta in Svizzera.

Tutti presenti gli altri componenti della rosa viola, che dovranno cercare di ottenere i tre punti in casa del Losanna nell'ultima gara della League Phase di Conference League per rientrare tra le prime 8 ed evitare così il turno playoff di febbraio 2026.

