La Fiorentina ha svolto i canonici 15 minuti di allenamento di rifinitura aperti alla stampa: secondo quanto ha potuto osservare il nostro inviato al Viola Park, il tecnico Paolo Vanoli deve registrare ancora una volta l'assenza di Jacopo Fazzini e di Robin Gosens, che non hanno recuperato per il Verona e verosimilmente saranno fuori causa anche per la trasferta in Svizzera.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola allenamenti Rifinitura pre Losanna: Vanoli deve ancora fare a meno di Gosens e Fazzini
news viola
Rifinitura pre Losanna: Vanoli deve ancora fare a meno di Gosens e Fazzini
Si protrae l'assenza del centrocampista ex Empoli e, soprattutto, del tedesco
Tutti presenti gli altri componenti della rosa viola, che dovranno cercare di ottenere i tre punti in casa del Losanna nell'ultima gara della League Phase di Conference League per rientrare tra le prime 8 ed evitare così il turno playoff di febbraio 2026.
© RIPRODUZIONE RISERVATA