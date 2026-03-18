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Dal VP: rifinitura per la Fiorentina. Paolo Vanoli recupera due giocatori

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Le ultime dal Viola Park
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Rifinitura al Viola Park per la Fiorentina di Paolo Vanoli. La squadra viola è al lavoro al centro sportivo per preparare la sfida di domani contro il Rakow, valida per gli ottavi di Conference League.

Arrivano buone notizie per l'allenatore ex Torino, infatti sia Robin Gosens che Niccolò Fortini hanno lavorato in gruppo. Entrambi quindi dovrebbero prendere parte alla trasferta in Polonia.

In questo modo, sia Dodò che Fabiano Parisi potranno rifiatare. Ancora a parte Manor Solomon, che dovrebbe rientrare dopo la sosta.

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