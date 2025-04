Radio Bruno: Gosens subito dal 1′? Cosa filtra sul ballottaggio Beltran-Gud

Naturalmente, domani mancheranno i giocatori fuori dalla lista UEFA, ovvero Ndour e Pablo Marì . A questi si aggiungono Dodò, Moreno e Zaniolo, indisponibili per squalifica. Come da regolamento, si ricorda che dalle semifinali in avanti le squalifiche e gli eventuali cartellini accumulati saranno azzerati.

Buone notizie invece per quanto riguarda Robin Gosens. L’esterno tedesco torna tra i convocati, come confermato da Palladino in conferenza stampa. Le preoccupazioni iniziali sulle sue condizioni erano fondate, considerati i precedenti interventi al ginocchio e i problemi che aveva accusato proprio durante il suo passaggio dall’Atalanta all’Inter. Il suo recupero è stato gestito in modo molto prudente: lungo lavoro in palestra e ampio spazio al riposo. Per questo motivo, è improbabile che parta titolare domani: più realistico immaginarlo come arma a gara in corso. L’obiettivo resta comunque quello di rivederlo dal primo minuto nella trasferta di Cagliari, in programma il 21 aprile.