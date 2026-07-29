Su Numericalcio.it tutte le statistiche del calcio che conta

Chi segue Violanews.com sa quanta importanza il nostro sito dia alle statistiche sulla Fiorentina e ai ranking europei e mondiali per misurare gli andamenti di squadre di club e nazionali. Da quasi nove anni Roberto Vinciguerra, con una squadra di giovani statistici, vi propone www.numericalcio.it dove potrete trovare numeri e curiosità sul campionato di Serie A, ma anche sugli altri campionati maggiori in Europa, con un occhio sempre attento alle competizioni delle Nazionali e ai ranking FIFA e UEFA.

Non mancano gli aggiornamenti sui campionati giovanili Primavera 1, Primavera 2, Under 18, Under 17, Under 16 ed Under 15. Insomma un vero e proprio vademecum per tutti gli amanti delle statistiche e non solo. Vi aspettiamo su www.numericalcio.it