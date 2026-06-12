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il centenario della fiorentina
Centenario Fiorentina: a San Piero a Sieve si celebrano gli ultimi trofei viola
L'associazione "Storia Viola" ha organizzato 4 eventi con cui ripercorrerà i 100 anni di storia della Fiorentina dalla nascita ai giorni nostri
3° serata "Dalla Coppa Italia 1975 al fallimento"
Lunedì 15 giugno 2026 – Oratorio di San Pietro a San Piero a Sieve (FI)
Una serata organizzata dall'Associazione "Storia Viola" con il sostegno di Comune di Scarperia e San Piero. In questa terza serata si parlerà del periodo compreso fra il successo della Fiorentina in Coppa Italia del 1975 ed il fallimento del 2002.
La serata si aprirà con un apericena alle ore 19:30, per cui è richiesta la prenotazione. Il ricavato andrà in beneficenza l’acquisto di attrezzature sportive per i ragazzi dell’oratorio di Pieve San Pietro.
L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21:00. Saranno presenti ex giocatori viola e personalità della storia della Fiorentina
Info e prenotazioni apericena:
tel. 347 6598661
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