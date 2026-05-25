La rincorsa della Fiorentina: ecco tutti i numeri

Sicuramente il campionato 2025/26 non rimarrà nella centenaria storia della Fiorentina ma a fronte di una partenza disastrosa il 2026 ha rivalutato il tutto portando come sappiamo la squadra a salvarsi con due giornate di anticipo. Quindi un bravo a Vanoli che ha avuto il coraggio di accettare una situazione disperata, ai giocatori (in fondo in campo ci vanno loro) e alla società che con alcune scelte è riuscita a raddrizzare la barca perché l'arrivo di Fabio Paratici non è stato certo casuale ma frutto di un lavoro di Ferrari e Goretti. Pensiamo quindi sia giusto ripartire i meriti di questa rincorsa fra tutte le componenti, come sempre nel gruppo dovevano essere distribuire le colpe della prima parte della stagione.