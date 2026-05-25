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La rincorsa della Fiorentina: ecco tutti i numeri

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Non tutta la stagione della Fiorentina è stata disastrosa: ecco tutti i numeri del nuovo anno con tre variabili
Redazione VN

Sicuramente il campionato 2025/26 non rimarrà nella centenaria storia della Fiorentina ma a fronte di una partenza disastrosa il 2026 ha rivalutato il tutto portando come sappiamo la squadra a salvarsi con due giornate di anticipo. Quindi un bravo a Vanoli che ha avuto il coraggio di accettare una situazione disperata, ai giocatori (in fondo in campo ci vanno loro) e alla società che con alcune scelte è riuscita a raddrizzare la barca perché l'arrivo di Fabio Paratici non è stato certo casuale ma frutto di un lavoro di Ferrari e Goretti. Pensiamo quindi sia giusto ripartire i meriti di questa rincorsa fra tutte le componenti, come sempre nel gruppo dovevano essere distribuire le colpe della prima parte della stagione.

Vediamo adesso un po' di numeri della seconda parte della stagione. Nelle 21 gare giocate nel 2026 la Fiorentina si piazza all'ottavo posto con 33 punti a poca distanza da Milan (35) e Juventus (37). La stessa situazione la ritroviamo dall'arrivo sulla panchina di: ottavo posto virtuale con 29 punti in 19 partite. L'arrivo di Fabio Paratici, avvenuto a chiusura di mercato e diventato ufficiale con le partite del 7 febbraio, costituisce l'ultimo step della rinascita viola ed infatti in questo caso la classifica parziale di 15 partite vede la Fiorentina al quinto posto con 25 punti dietro Inter, Napoli, Como e Roma.

Per chiudere i dati relativi a gol fatti e subiti: se nell'intero campionato sono 41 quelli fatti ma 50 subiti, contando solo le partite giocare nel 2026 invece la Fiorentina è andata a segno 24 volte ma i gol subiti sono solo 21 con la differenza che diventa decisamente positiva.

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