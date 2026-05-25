Sicuramente il campionato 2025/26 non rimarrà nella centenaria storia della Fiorentina ma a fronte di una partenza disastrosa il 2026 ha rivalutato il tutto portando come sappiamo la squadra a salvarsi con due giornate di anticipo. Quindi un bravo a Vanoli che ha avuto il coraggio di accettare una situazione disperata, ai giocatori (in fondo in campo ci vanno loro) e alla società che con alcune scelte è riuscita a raddrizzare la barca perché l'arrivo di Fabio Paratici non è stato certo casuale ma frutto di un lavoro di Ferrari e Goretti. Pensiamo quindi sia giusto ripartire i meriti di questa rincorsa fra tutte le componenti, come sempre nel gruppo dovevano essere distribuire le colpe della prima parte della stagione.
statistiche
La rincorsa della Fiorentina: ecco tutti i numeri
Vediamo adesso un po' di numeri della seconda parte della stagione. Nelle 21 gare giocate nel 2026 la Fiorentina si piazza all'ottavo posto con 33 punti a poca distanza da Milan (35) e Juventus (37). La stessa situazione la ritroviamo dall'arrivo sulla panchina di: ottavo posto virtuale con 29 punti in 19 partite. L'arrivo di Fabio Paratici, avvenuto a chiusura di mercato e diventato ufficiale con le partite del 7 febbraio, costituisce l'ultimo step della rinascita viola ed infatti in questo caso la classifica parziale di 15 partite vede la Fiorentina al quinto posto con 25 punti dietro Inter, Napoli, Como e Roma.
Per chiudere i dati relativi a gol fatti e subiti: se nell'intero campionato sono 41 quelli fatti ma 50 subiti, contando solo le partite giocare nel 2026 invece la Fiorentina è andata a segno 24 volte ma i gol subiti sono solo 21 con la differenza che diventa decisamente positiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA