Il Club Sportivo onora il “Centenario” ringraziando e guardando al futuro

Il comunicato integrale del Club Sportivo Firenze in merito alle commemorazioni del centenario della Fiorentina. La storica società fiorentina nel 1926 diede vita al nuovo sodalizio gigliato fondendo la sezione calcio con la Libertas

Redazione VN 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 15:24)

Dalle origini ai giorni nostri

Il centenario della Fiorentina rappresenta un appuntamento storico non soltanto per il popolo viola, ma anche per il Club Sportivo Firenze, una delle due società che, insieme alla Libertas, contribuirono alla nascita della squadra gigliata il 28 aprile 1926.

A distanza di un secolo esatto da quel momento, il Club Sportivo Firenze continua a svolgere la propria attività sul territorio, mantenendo saldo il legame con le proprie origini. Con 156 anni di storia alle spalle, il sodalizio è una delle istituzioni sportive più antiche e longeve d'Italia e guarda alle celebrazioni del centenario con orgoglio e senso di responsabilità verso la propria eredità.

Il ringraziamento alla Curva Fiesole

In occasione delle manifestazioni dedicate ai cento anni della Fiorentina, la società ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla Curva Fiesole per gli striscioni che hanno reso omaggio alle radici del calcio fiorentino.

Il presidente Florin Toma, il direttore generale Fabio Capitelli, il direttore sportivo Alberto Villani, il direttore tecnico Carlo Tanganelli e l'intera dirigenza hanno accolto con grande soddisfazione un'iniziativa che ha riportato all'attenzione degli appassionati il ruolo svolto dal Club Sportivo Firenze e dalla Libertas nel percorso che portò alla fondazione della Fiorentina.

Un gesto capace di valorizzare una memoria collettiva che appartiene non solo alle due società storiche, ma all'intera città, contribuendo a trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza delle proprie radici sportive.

Una tradizione che guarda avanti

Oggi il Club Sportivo Firenze continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama sportivo cittadino. Sotto la guida del presidente Florin Toma, la polisportiva porta avanti attività e progetti che uniscono pratica sportiva, cultura e valorizzazione della propria storia.

Il centenario della Fiorentina assume quindi un significato particolare: non soltanto una ricorrenza da celebrare, ma un'occasione per riaffermare l'importanza delle realtà che contribuirono alla costruzione dell'identità sportiva fiorentina.

La commemorazione del Centenario al Museo del Calcio

Tra gli eventi più significativi delle celebrazioni del centenario della Fiorentina va evidenziato il convegno promosso dal Panathlon Club Firenze, presieduto da Maurizio Mancianti, nella prestigiosa cornice del Museo del Calcio di Coverciano il 28 aprile 2026, a cento anni esatti dall'accordo che sancì l'unione delle sezioni calcistiche del Club Sportivo Firenze e della Libertas. La manifestazione, coordinata e condotta dallo storico Roberto Vinciguerra, ha riunito studiosi, dirigenti e personalità del mondo sportivo, ripercorrendo le tappe e gli avvenimenti che portarono alla nascita della Fiorentina.

Il momento più emozionante della giornata è stato il simbolico incontro tra i rappresentanti del Club Sportivo Firenze e della Libertas. A cento anni esatti dalla fondazione della Fiorentina, i rappresentanti delle due società protagoniste di quella storica unione si sono trovati ancora una volta di fronte per stringersi la mano, rinnovando idealmente il legame che diede vita alla squadra gigliata. Un'immagine dal forte valore simbolico, capace di unire passato e presente e di ricordare il contributo determinante offerto da entrambe le realtà alla storia sportiva della città.

Il Derby Fiorentino del centenario

Tra i progetti in programma per quest'anno trova spazio anche una nuova edizione del Derby Fiorentino, appuntamento che nelle ultime due decadi ha visto disputarsi diverse edizioni. L'iniziativa, organizzata come sempre insieme alla Libertas, vuole celebrare il centenario attraverso un evento capace di coinvolgere appassionati, società sportive e cittadini, mantenendo viva una tradizione che appartiene alla storia della città e delle sue associazioni sportive.

Un patrimonio sportivo proiettato verso il futuro

Forte di una storia iniziata nel 1870, il Club Sportivo Firenze continua a rappresentare un patrimonio importante sia per Firenze sia per lo sport italiano.

Accanto alla valorizzazione della propria tradizione, la società guarda con attenzione alle sfide future. In questa direzione si inseriscono due nuovi ingressi che diventeranno ufficiali dal 1° luglio.

Entrerà infatti a far parte del progetto Alberto Malusci, fiorentino, ex calciatore professionista e storico difensore della Fiorentina, protagonista per molte stagioni con la maglia viola nel massimo campionato italiano.

Insieme a lui arriverà Andrea Castellani, preparatore atletico di grande esperienza che nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico fra le altre all'Udinese e ha collaborato come consulente esterno con gli staff tecnici di Milan, Inter e Lazio al fianco di Alberto Zaccheroni. Nel suo percorso professionale vanta inoltre esperienze di alto livello nel tennis internazionale, avendo seguito la preparazione atletica della tennista italiana Camila Giorgi.

L'ingresso di Malusci e Castellani conferma la volontà della società di proseguire nel proprio percorso di crescita, unendo tradizione, competenze e professionalità maturate ai massimi livelli dello sport.

Il centenario della Fiorentina diventa così non soltanto un'occasione per ricordare una pagina fondamentale della storia sportiva cittadina, ma anche un punto di partenza verso nuove prospettive, nel rispetto dei valori che da oltre un secolo e mezzo accompagnano il cammino del Club Sportivo Firenze.