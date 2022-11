Mondiale – Amrabat è il 32° viola a scendere in campo. Domina Antognoni

Di seguito la graduatoria completa delle presenze e delle reti segnati dai 32 giocatori della Fiorentina nelle fasi finali della Coppa del Mondo (di cui la metà, cioé 16, con la maglia azzurra). Gli unici 2 giocatori gigliati ad essere scesi in campo in due edizioni di Coppa del Mondo sono Antognoni (1978 e 1982) e Batistuta (1994 e 1998). Sono stati considerati tutti i giocatori che hanno disputato in maglia viola l'anno coincidente con quello della manifestazione mondiale.