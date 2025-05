Una stagione senza coppe internazionali è una stagione "persa"? Stando alle statistiche degli ultimi 10 anni di Serie A sembra proprio di no, anzi, potrebbe essere un buon viatico per arrivare nelle posizioni di vertice che assicurano l'accesso alla Champions League, fino a poter competere, volendo, anche per lo scudetto! I precedenti sono diversi, a cominciare da quello dell'Inter che, dopo un campionato disastroso nella stagione 2014-15, riuscì a conquistare il 4° posto finale l'anno successivo. Stesso percorso in fotocopia per l'Atalanta nel 2017. Senza disputare le coppe europee, sempre in quella stagione, oltre al quarto posto dei bergamaschi, vanno evidenziati il 5° posto della Lazio e la 6° posizione del Milan.