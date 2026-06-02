Di seguito gli esiti delle stagioni della Fiorentina nelle annate post mondiale ---> Serie A - Nell'ultimo quarto di secolo la posizione media dei viola è il 9° posto
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VIOLA NEWS statistiche Post-mondiale: poche stagioni memorabili per la Fiorentina negli ultimi 40 anni
le stagioni post mondiale
Post-mondiale: poche stagioni memorabili per la Fiorentina negli ultimi 40 anni
Le migliori annate dopo i campionati del mondo della Fiorentina appartengono, soprattutto, ai primi 50 anni dopo la fondazione
|1930-31
|1° Serie B [promossa in Serie A]
|1934-35
|3° Serie A
|1938-39
|1° Serie B [promossa in Serie A]
|1950-51
|5° Serie A
|1954-55
|5° Serie A
|1958-59
|2° Serie A, finale Coppa Italia (1958)
|1962-63
|6° Serie A
|1966-67
|5° Serie A
|1970-71
|13° Serie A
|1974-75
|8° Serie A, vince la Coppa Italia
|1978-79
|7° Serie A
|1982-83
|5° Serie A
|1986-87
|11° Serie A
|1990-91
|12° Serie A
|1994-95
|10° Serie A
|1998-99
|3° Serie A
|2002-03
|1° Serie C2 Gir. B
|2006-07
|6° Serie A [3° sul "campo"]
|2010-11
|9° Serie A
|2014-15
|4° Serie A
|2018-19
|16° Serie A
|2022-23*
|8° Serie A, finale di Conference League, finale di Coppa Italia
|2026-27
|?
|* il campionato del mondo venne disputato durante la stagione 2022-23
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