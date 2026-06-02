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VIOLA NEWS statistiche Post-mondiale: poche stagioni memorabili per la Fiorentina negli ultimi 40 anni

le stagioni post mondiale

Post-mondiale: poche stagioni memorabili per la Fiorentina negli ultimi 40 anni

Batistuta
Le migliori annate dopo i campionati del mondo della Fiorentina appartengono, soprattutto, ai primi 50 anni dopo la fondazione
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito gli esiti delle stagioni della Fiorentina nelle annate post mondiale  ---> Serie A - Nell'ultimo quarto di secolo la posizione media dei viola è il 9° posto

1930-311° Serie B [promossa in Serie A]
1934-353° Serie A
1938-391° Serie B [promossa in Serie A]
1950-515° Serie A
1954-555° Serie A
1958-592° Serie A, finale Coppa Italia (1958)
1962-636° Serie A
1966-675° Serie A
1970-7113° Serie A
1974-758° Serie A, vince la Coppa Italia
1978-797° Serie A
1982-835° Serie A
1986-8711° Serie A
1990-9112° Serie A
1994-9510° Serie A
1998-993° Serie A
2002-031° Serie C2 Gir. B
2006-076° Serie A  [3° sul "campo"]
2010-119° Serie A
2014-154° Serie A
2018-1916° Serie A
2022-23*8° Serie A, finale di Conference League, finale di Coppa Italia
2026-27?
* il campionato del mondo venne disputato durante la stagione 2022-23

 

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