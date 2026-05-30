CHAMPIONS LEAGUE 2025-26
Finale
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Champions League – Arsenal subito in vantaggio con un gran gol
PSG-Arsenal è la finale di Champions League. I francesi per la seconda vittoria di fila, gli inglesi per il primo storico successo
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Havertz. Al. Mikel Arteta.
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