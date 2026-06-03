1926-2026 100 ANNI DI STORIA DELLA FIORENTINA
il centenario della fiorentina
Grande evento viola a Scarperia: “Il mito senza tempo della Fiorentina yé-yé”
2° serata "Il mito senza tempo della Fiorentina yé-yé"
Giovedì 4 giugno, Palazzo dei Vicari di Scarperia
Una serata organizzata dall'Associazione "Storia Viola" con il sostegno di Comune di Scarperia e San Piero. In questa seconda serata si parlerà del periodo compreso fra la finale di Coppa Campioni del 1957 fino alla metà degli anni settanta passando dal secondo Scudetto
La serata si aprirà con un apericena alle ore 19:30 gestito dall'associazione Pro Loco Scarperia con il prezioso contributo di attività commerciali di Scarperia.
Per l'apericena è richiesta la prenotazione, il ricavato andrà in beneficenza a Il DelpHino OdV
L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21:00 ospiti Salvatore "Ciccio" Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti del mondo del calcio
Info e prenotazioni apericena:
tel. 055 8468165
Whatsapp 3534364738
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