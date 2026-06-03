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VIOLA NEWS statistiche Grande evento viola a Scarperia: “Il mito senza tempo della Fiorentina yé-yé”

il centenario della fiorentina

Grande evento viola a Scarperia: “Il mito senza tempo della Fiorentina yé-yé”

Grande evento viola a Scarperia: “Il mito senza tempo della Fiorentina yé-yé” - immagine 1
L'associazione "Storia Viola" ha organizzato 4 eventi con cui ripercorrerà i 100 anni di storia della Fiorentina dalla nascita ai giorni nostri
Redazione VN

1926-2026  100 ANNI DI STORIA DELLA FIORENTINA

2° serata "Il mito senza tempo della Fiorentina yé-yé"

Giovedì 4 giugno, Palazzo dei Vicari di Scarperia

Una serata organizzata dall'Associazione "Storia Viola" con il sostegno di Comune di Scarperia e San Piero. In questa seconda serata si parlerà del periodo compreso fra la finale di Coppa Campioni del 1957 fino alla metà degli anni settanta passando dal secondo Scudetto

La serata si aprirà con un apericena alle ore 19:30 gestito dall'associazione Pro Loco Scarperia con il prezioso contributo di attività commerciali di Scarperia.

Per l'apericena è richiesta la prenotazione, il ricavato andrà in beneficenza a Il DelpHino OdV

L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21:00 ospiti Salvatore "Ciccio" Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti del mondo del calcio

Info e prenotazioni apericena:

tel. 055 8468165

Whatsapp 3534364738

 

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