Niccolò Fortini è andato molto vicino a scrivere una pagina storica della Fiorentina per quello che concerne gli esordi nella nazionale italiana. Il giovane viola, infatti, ha esordito in azzurro in Lussemburgo all'età di 20 anni, 3 mesi e 21 giorni, scavalcando al secondo posto in questa particolare graduatoria Giuseppe "Pecos Bill" Virgili, che disputò la sua prima partita in Nazionale a Budapest il 27 novembre 1955 (Ungheria-Italia 2-0) a 20 anni, 4 mesi e 3 giorni. Il record assoluto, seppur insidiato molto da vicino da Fortini in questa occasione, appartiene sempre da oltre 20 anni a Giorgio Chiellini, primato stabilito il 17 novembre 2004 a Messina in occasione di Italia-Finlandia 1-0, in campo a 20 anni, 3 mesi e 3 giorni ---> LEGGI TUTTE LE STATISTICHE SU VIOLANEWS
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VIOLA NEWS statistiche Per pochi giorni Fortini non diventa il viola più giovane ad esordire in Nazionale
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Per pochi giorni Fortini non diventa il viola più giovane ad esordire in Nazionale
Il giovane attaccante viola, campione d'Italia con la Fiorentina Primavera, è arrivato molto vicino al record assoluto di Giorgio Chiellini
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