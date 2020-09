Serie A – Calendario: Roma-Fiorentina è record alla prima giornata!

Tra le curiosità che riguardano la prima giornata del campionato di Serie A dobbiamo evidenziare il fatto che due coppie di squadre, Fiorentina e Roma e Lazio e Sampdoria, si siano incontrate ben 9 volte nel corso del primo turno degli 88 campionati a girone unico disputati. Trattasi, ovviamente, di record assoluto.

Scendendo nei particolari possiamo notare come Fiorentina e Roma si siano affrontate nella prima giornata ben 7 volte a Roma e 2 a Firenze.

Lazio e Sampdoria, invece, si sono trovate di fronte nelle gare d’esordio 6 volte a Genova e 3 a Roma.

Da evidenziare come la gara Roma–Fiorentina, nello specifico, detenga anche il record assoluto (7 volte) nella graduatoria delle gare più volte disputate durante le prime giornate di Serie A.

Curiosità: Atalanta–Napoli e Juventus–Lazio non sono mai state disputate nel corso della prima giornata in Serie A

-> CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA DELLE PARTITE PIU’ VOLTE DISPUTATE NEL CORSO DELLA 1° GIORNATA



LEGGI ANCHE:

– Tutte le classifiche del RANKING UEFA e RANKING FIFA

– Da Baresi a Pellissier, oltre venti anni di maglie ritirate in Italia

– TUTTITALENTI.COM – Le schede dei giovani talenti