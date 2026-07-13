Serie A – Calendario: Roma-Fiorentina è record alla prima giornata!

La Fiorentina esordirà nel prossimo campionato di Serie A all'Olimpico contro la Roma. Tra le curiosità che riguardano, in particolare, la prima giornata del campionato di Serie A dobbiamo evidenziare il fatto che Fiorentina e Roma si siano già incontrate ben 10 volte nel corso del primo turno dei 93 campionati a girone unico disputati (8 volte a Roma, una a Firenze e una a Siena). Trattasi, ovviamente, di record assoluto.

Scendendo nei particolari possiamo notare come Fiorentina e Roma si siano affrontate nella prima giornata ben 8 volte a Roma e 2 a Firenze. Lazio e Sampdoria, invece, si sono trovate di fronte nelle gare d'esordio 6 volte a Genova e 3 a Roma.

Roma-Fiorentina da record

Roma

Fiorentina

Roma

Fiorentina

Da evidenziare come la gara, nello specifico, detenga anche il record assolutonella graduatoria delle gare più volte disputate durante le prime giornate di, primato che verrà ulteriormente migliorato visto che proprioverrà disputata anche nel corso della prima giornata del prossimo campionato.

Curiosità: le gare Atalanta-Napoli e Juventus-Lazio non sono mai state disputate nel corso della prima giornata in Serie A

GRADUATORIA DELLE GARE DISPUTATE PIU' VOLTE NEL CORSO DELLA PRIMA GIORNATA NEI CAMPIONATI DI SERIE A 9 VOLTE Roma -Fiorentina (2026/27) 6 VOLTE Sampdoria - Lazio (ultima volta 2019/20) 5 VOLTE H. Verona - Roma (ultima volta 2020/21) Lazio - Juventus (ultima volta 1979/80) Napoli - Atalanta (ultima volta 1991/92) Udinese -Inter (ultima volta 1996/97) Udinese-Juventus (ultima volta 2023/24) -> LEGGI LA GRADUATORIA ESTESA