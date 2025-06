50 anni fa la Fiorentina batteva il Milan per 3-2 per la sua quarta Coppa Italia

La Viola dimostrò subito di essere in buona serata, e passò in vantaggio al quattordicesimo minuto con un rigore di Casarsa (calciato "da fermo", con il suo inconfondibile stile) decretato dall'arbitro Michelotti per un fallo subito da Caso nell'area milanista. Dopo pochi minuti, il Milan pareggiò con Bigon, che sfruttò un'imperdonabile leggerezza della difesa viola. Le squadre andarono al riposo con il risultato di 1-1. Nel secondo tempo la Fiorentina si presentò in campo con Lelj al posto dell'infortunato Beatrice; ma la partita di Lelj durò meno di un minuto, a causa di un infortunio che lo costrinse a lasciare il campo. Fu così che l'allenatore viola Mazzoni inserì il giovane Paolo Rosi, mutando l'assetto tattico della squadra con un paio di mosse coraggiose ed intelligenti, che poi, a conti fatti, si rivelarono decisive. La Viola tornò in vantaggio al nono minuto del secondo tempo grazie ad una punizione dal limite dell'area calciata da Vincenzo Guerini, che trafisse imparabilmente Albertosi. Poi, dopo un palo colpito da Mimmo Caso, il Milan pareggiò al ventesimo minuto con un gol dell'ex Luciano Chiarugi, così impattando nuovamente la gara. Trascorsero appena due minuti e la Fiorentina tornò in vantaggio con uno splendido gol di Paolo Rosi, che si incuneò fra Benetti ed Albertosi per raccogliere il "cross" di Casarsa, e "girò" di testa in rete con un vero e proprio colpo di magia, lasciando esterrefatto l'incolpevole portiere milanista. Da quel momento il risultato non cambiò più, e la Fiorentina, che nel finale sfiorò addirittura il quarto gol con il solito Rosi, vinse la partita, così conquistando la quarta Coppa Italia della sua storia.