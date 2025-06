Si preannuncia una serata indimenticabile quella di sabato 28 giugno 2025 al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove verranno festeggiati i 50 anni del successo della Fiorentina in Coppa Italia esattamente nel giorno in cui Merlo e compagni alzarono il trofeo all'Olimpico di Roma sabato 28 giugno 1975 dopo aver sconfitto il Milan in finale. Alla grande celebrazione, organizzata dall'associazione degli ex viola "STORIA VIOLA", saranno presenti i giocatori e i dirigenti viola dell'epoca, nonché figli e nipoti anche di coloro che non sono più fra noi. Durante la serata Francesco Franchi consegnerà, proprio come fece 50 anni fa a Roma il suo indimenticato babbo Artemio (presidente della FIGC), la Coppa Italia nelle mani di Claudio Merlo, che la alzerà insieme ai suoi compagni di squadra di allora. Tra gli ospiti della serata, in cui verranno esposte le maglie dell'epoca, segnaliamo la presenza, fra gli altri, di Maurizio Francini (direttore del CTF) e del simbolo dello sport fiorentino Gianni De Magistris. Il ritrovo dei campioni è in programma alle ore 18:30 ---> LEGGI IL RICORDO DEL 49° ANNIVERSARIO DEL SUCCESSO IN COPPA ITALIA DELL'ASSOCIAZIONE STORIA VIOLA