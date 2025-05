Forza Fiorentina, c’é da vendicare la figuraccia del 1961 col Betis a Firenze!

Per la sesta volta nella storia la Fiorentina affronterà il Betis. Si tratterà della seconda sfida a Firenze, la prima volta al "Comunale" contro i biancoverdi spagnoli in gare valide per manifestazioni ufficiali. L'unico precedente risale al 21 dicembre 1961, in occasione della partita amichevole di "ritorno" nell'ambito della formula dell'acquisto dello svedese Jonsson da parte dei viola nell'estate precedente dalla squadra spagnola. La gara per la squadra gigliata fu un disastro annunciato e non poteva essere altrimenti. I ragazzi di "Hide", infatti, in campionato si trovavano al secondo posto dietro l'Inter e in piena corsa scudetto, in più erano attesi dai quarti di Coppa delle Coppe e dagli ottavi di Coppa Italia. Insomma, l'interesse verso questa amichevole disputata per consegnare parte dell'incasso al Betis per completare il pagamento di Jonsson (che non faceva neanche più parte della rosa gigliata visto che, nel frattempo, era stato già ceduto alla Roma per fare posto a Can Bartù!) rasentava il "minimo sindacale". Anche per tutti questi motivi il tecnico viola preferì tenere a riposo diversi titolari e schierò in campo soprattutto i giovani, come Santini in porta, Risso e Brizi in difesa nel secondo tempo e Veneranda in attacco a sostegno di uno degli oggetti più misteriosi della storia viola, ossia al brasiliano Antoninho (nessuno dei quali mai impiegato in campionato). La squadra non giocò bene ed i soli 3.000 tifosi viola presenti a Campo di Marte non presero bene questa netta sconfitta. Unico episodio rilevante, di quel non certo indimenticato incontro, fu la "pace" ad inizio gara fra l'arbitro Concetto Lo Bello e l'attaccante viola Petris dopo la celebre e contestata espulsione dello stesso ad opera del direttore di gara siciliano avvenuta sempre al Comunale fiorentino contro l'Inter 11 mesi prima.