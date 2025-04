Per la quinta volta nella storia la Fiorentina affronterà il Real Betis, prima assoluta, però, per quello che concerne una gara valida per una manifestazione ufficiale. La sfida del “Villamarin” di Sevilla, contro i viola però, rappresenta qualcosa di particolarmente importante per i tifosi del Betis in quanto, nell’estate del 1961, grazie, soprattutto, alla considerevole somma incassata con la cessione alla Fiorentina dello svedese Torbjörn Jonsson, la società di Sevilla poté acquistare lo stadio sito nella zona di Heliopolis.