Le “Glorie Viola” ricordano i 48 anni del successo nella storica Coppa Italia

Il 28 giugno 1975, cioé 48 anni fa, la Fiorentina conquistò la Coppa Italia per la quarta volta nella sua storia, sconfiggendo per 3-2 il Milan nella finalissima disputata a Roma.

La formula della Coppa Italia per la stagione 1974-75 prevedeva un'iniziale fase a gironi da svolgersi interamente prima dell'inizio del Campionato, con le trentacinque squadre partecipanti suddivise in sette gironi composti da cinque squadre per ciascuno di essi; le sette squadre vincenti di ciascun girone, unitamente al Bologna, squadra vincitrice della precedente edizione della Coppa Italia, venivano poi raggruppate in due gironi di quattro squadre ciascuno, in una fase da disputarsi al termine del Campionato; infine, le due squadre vincitrici dei propri gironi si sarebbero affrontate nella finale da disputarsi in gara unica allo stadio Olimpico di Roma.