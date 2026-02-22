Fiorentina-Pisa, l’ultima in Serie A è del 1991: in campo Pioli e Simeone

Fiorentina e Pisa si sono incontrati per l'ultima volta in Serie A il 24 febbraio 1991: il tabellino di quella partita

L'ultima volta che Fiorentina-Pisa è andata in scena nel massimo campionato italiano è datata 24 febbraio 1991. Era una domenica e il fischio d'inizio della gara era per le ore 15:00. Fu una giornata molto particolare in casa viola, perché Lazaroni era già pronto con le valigie in mano nel caso in fui fosse arrivata una sconfitta o anche un pareggio durante il derby. Se fosse stata giocata un giorno dopo, quest'anno, sarebbe stato un anniversario preciso. Quasi un segno del destino, per due squadre che questa volta si ritrovano a lottare dal fondo della classifica un vero scontro diretto che infiammerà ancora di più una partita che già è calda di suo.

La partita — Tornando al 1991, la gara era diretta dall'arbitro Sergio Coppetelli e il risultato finale era stato di un secco e deciso 4-0 per la Fiorentina. Dando uno sguardo alle due squadre in campo, l'allenatore dei viola era Sebastiao Lazaroni, che mise in campo Mareggini in porta, in difesa Fiondella, Faccenda, Pioli e Di Chiara. A centrocampo Dunga, Salvatori, Buso, Fuser e Orlando e in attacco Borgonovo. Per il Pisa invece, che in panchina aveva Mircea Lucescu, in porta Simoni, difesa con Bosco, Argentesi, Chamot e Lucarelli. A centrocampo Dolcetti, Cristallini, Simeone (padre dell'ex viola Giovanni e oggi sulla panchina dell'Atletico Madrid) e Larsen. Davanti Neri e Padovano.

La partita della Fiorentina, quel giorno, è stata praticamente perfetta, con una viola più aggressiva e determinata rispetto al solito: due gol nel primo tempo e due nella ripresa. Il primo lo segnò al minuto 8 Renato Buso, con una rovesciata dal limite dell'area che trafigge il portiere. Poi, al 25' ecco il raddoppio di Massimo Orlando, che salta secco Simoni e appoggia il pallone in rete. Nella ripresa, una rete dietro l'altra: la prima al 63' con Fuser direttamente da calcio di punizione e appena due minuti dopo Stefano Borgonovo, al suo primo gol della stagione. Al 76', quando il risultato era già di 4-0 per la Fiorentina, ecco i primi cambi della partita, con il Pisa che sostituisce Henrik Larsen con Alessandro Calori. Al minuto 80 arriva il primo anche per i viola, con Lazaroni che toglie Di Chiara per dare spazio a Iachini. All'85' altro cambio del Pisa, con Chamot fuori per far entrare Stefano Marini. Ma l'ultima mossa spetta, anche in questo caso, alla Fiorentina, che sostituisce all'86' Massimo Orlando con Lubos Kubik.