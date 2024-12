Anche il 2020 si chiuse con Juventus-Fiorentina. Ecco come finì

Contro la Juventus, la Fiorentina chiuderà un altro anno solare contraddistinto dall'elevato numero di gare. Quella di Torino sarà la gara numero 57 del 2024. Come scrive questa mattina il nostro Roberto Vinciguerra su La Nazione la trasferta di Torino ha un precedente interessante come ultima partita dell'anno solare. I viola guidati da Cesare Prandelli infatti conclusero il 2020 imponendosi a Torino il 22 dicembre con un pesante 3-0. La vittoria afu agevolata da una percosse espulsione di Cuadrado al 18'. In rete Vlahovic al 3', raddoppio al 76' grazie a un'autorete di Alex Sandro e il terzo sigillo fu opera di Caceres a pochi minuti dal termine. Quella fu per la Juventus la prima sconfitta in campionato.