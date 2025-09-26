Torna anche quest’anno il “Derby Storico Fiorentino”. Data e orario della partita

Sabato 27 settembre alle 17:30 si giocherà la XVI edizione del Derby Storico Fiorentino. Una partita amichevole tra la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas 1877 e il Club Sportivo Firenze 1870.

Redazione VN 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 15:39)

Sabato prossimo 27 settembre alle ore 17.30 si giocherà la XVI edizione del Derby Storico Fiorentino sul Prato del Quercione alle Cascine.

Il Derby Storico Fiorentino è una partita amichevole che riporta in campo la storica rivalità tra le sezioni calcio di due realtà sportive ultracentenarie: la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas 1877 e il Club Sportivo Firenze 1870.

Questi due club, protagonisti di appassionanti sfide nelle prime decadi del Novecento, si fusero nel 1926 dando vita alla Fiorentina. Ma la sfida non era solo sul terreno di "giuoco" perché coinvolgeva anche le opposte tifoserie con reciproche burle che, in tempi più bui, sfociarono anche in rappresaglie intimidatorie e qualche boccia di olio di ricino ai danni dei libertiani.

L'evento rinasce nel 2007, quando il dott. Paolo Crescioli, presidente della PGF Libertas, propose tra gli eventi per celebrare i 130 anni dalla fondazione della società di S. Maria Novella, il confronto calcistico tra le due società. L'idea venne accolta con grande entusiasmo dal dott. Bruno Capitelli, presidente del Club Sportivo, e dal segretario Oriano Brunetti che, insieme a Roberto Vinciguerra, unirono le forze per realizzare la prima edizione del Derby nello stadio del CSF alle Cascine.

Nel 2009 il Derby venne riproposto tra gli eventi della Festa dello Sport organizzata dal Quartiere 1 del Comune di Firenze in collaborazione con il CSI e giocato sul Prato del Quercione dove, fin dal 1912 (anno di nascita della sezione calcio dei "Ghiozzi Rossi" della Libertas), le due squadre iniziarono a confrontarsi e dar vita e passione per il calcio ai fiorentini.

Da allora il Derby è diventato un appuntamento ricorrente e itinerante. Dopo i primi anni alle Cascine la partita è stata giocata anche in piazza della Signoria, piazzale Michelangelo, nello stadio del Signa, in piazza Santa Croce, allo Sferisterio delle Cascine e dal 2019 nella palestra della PGF Libertas in piazza S. Maria Novella. Un'ambientazione unica perché la palestra, la più antica scuola di judo della Toscana, ha sede in un ex refettorio del Convento dove si pratica la moderna arte marziale sotto le ampie volte affrescate.

Un luogo di sport ma anche della storia dello sport cittadino: qui nel 1904 si tenne l'assemblea costituente della Rari Nantes Florentia e nell'estate del 1926 un'animata assemblea dei Soci della Libertas deliberò per la fusione della propria sezione calcio con quella del Club Sportivo, per dar vita alla Fiorentina, 99 anni fa.

E' evidente che quest'unione non fu per amore ma dovuta soprattutto dalle pressioni politiche, oltre che dalle ingenti difficoltà economiche della Libertas che per la costruzione in via Bellini, il più importante impianto sportivo polivalente della città inaugurato nel 1922, aveva accumulato ingenti debiti difficilmente onorabili, nonostante i tanti eventi sportivi, anche in notturna, per portare pubblico nello stadio ad ammirare le gesta dei più rinomati campioni del calcio, ciclismo e atletica.

A nulla erano valse anche le sottoscrizioni dei soci e i tanti appelli all'amministrazione per raccogliere contributi. Dello Stadio Libertas che aveva un campo da calcio, una pista di atletica, un velodromo con curve paraboliche, tribune in cemento armato con sottostanti spogliatoi e addirittura docce con acqua calda, rimane oggi solo una targa che ne ricorda la presenza, affissa nel 2016, in via Monteverdi all'angolo con via Bellini.

Da quest'anno la PGF Libertas ha trovato nella sezione fiorentina dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport intitolata a Oreste Gelli, pioniere del calcio, l'interlocutore ideale per continuare a dare valore alla memoria di questa tradizionale sfida tra libertiani e crubbisti.

Grande soddisfazione quindi per il presidente UNVS, avv. Francesco Usai e per il consigliere Alessandro Piccardi che con Paolo Crescioli hanno preparato l'evento. Come negli anni passati, a vincere sarà solo la tradizione e la storia dei due antichi sodalizi, insieme al desiderio di preservare la memoria di questa antica rivalità sportiva che coinvolgeva e appassionava le opposte tifoserie.

In campo quindi le squadre indosseranno una fedele riproduzione delle antiche divise, rossa per la Libertas e bianca per il Club, e daranno vita ad un emozionante confronto su quel terreno di gioco che vedeva, agli inizi del novecento, tanti fiorentini curiosi osservare i nostri pionieri del calcio rincorrere il pallone e gioire per le loro vittorie.

Questo evento vuol quindi celebrare le radici del calcio fiorentino e il legame tra sport e storia della nostra città.

Il Derby Storico Fiorentino è un vero e proprio tuffo nel passato: in campo si rinnova ogni anno il forte legame con le tradizioni calcistiche cittadine e la rinnovata forte amicizia tra le due società.

Il Derby Storico Fiorentino non è solo una partita di calcio, ma un evento suggestivo e carico di valore simbolico, capace di far rivivere le emozioni del calcio delle origini e promuovere la cultura dello Sport.

Per ulteriori informazioni contattare Paolo Crescioli 3311309846 o 3357862146