Per Guetta serve “Una rifondazione reale e mentale”

Umiltà, intelligenza e pazienza: tre virtù che poco ci appartengono perché sono in palese contraddizione con l’essenza stessa del tifoso che si sente il più forte, che vorrebbe tutto subito e che agisce d’istinto, senza approfondire troppo. E invece adesso è il momento di capire bene quale strada prendere, spiegando tutto con chiarezza al popolo viola, riaprendo la Fiorentina all’esterno, tornando a frequentare i luoghi simbolo di chi ama questa squadra. Poche cose, precise ed essenziali, partendo dall’allenatore: volete tenere Vanoli? Se volete potete leggere tutto l'articolo su firenzedintorni.it