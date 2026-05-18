La richiesta di Guetta “Un giorno di tregua, per favore”

Sarà possibile per i tifosi della Fiorentina godere del successo di Torino almeno per un giorno?

Il più bel lunedì dell’anno della stagione viola: certo ci voleva molto poco, ma la gioia per la vittoria di Torino è tanto grande quanto inaspettata. Un pomeriggio così lo sognavano tutti, ma era quasi vergognoso anche pensarci, soprattutto dopo la disfatta di Roma. E invece il calcio si dimostra ancora una volta imprevedibile... LEGGI TUTTO IL COMMENTO cliccando qui