Come anticipato nella giornata odierna, il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso insieme alla mamma Catherine sono rientrati in Italia dopo sette mesi in vista dell'inizio ufficiale della nuova stagione, ma anche e soprattutto dei festeggiamenti che inizieranno a breve per il centenario del club gigliato. Per la prima volta, quindi, i proprietari della società conosceranno dal vivo Fabio Grosso, il nuovo volto dell'anima tecnica viola. E con lui, i tanti calciatori acquistati in questa scoppiettante sessione di mercato estivo.

Come si può vedere nel video condiviso sui canali social gigliati, Giuseppe e Catherine Commisso sono arrivati proprio questa sera al Viola Park, dove hanno già incontrato il d.g. Alessandro Ferrari e l'allenatore, ma anche tutti i giocatori, tra cui Kean, capitan De Gea e Dodò.