Parma vicino a David Romero dal Tigre. L’arrivo dell’argentino può accelerare la cessione di Pellegrino, obiettivo della Fiorentina.
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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Parma e Tigre hanno raggiunto una base d’accordo per David Romero sulla base di circa 9 milioni di euro, bonus compresi. Restano da definire gli ultimi dettagli, con l’attaccante che potrebbe partire per l’Italia nelle prossime 48 ore.
Una situazione che interessa da vicino anche la Fiorentina, visto che l’arrivo di Romero potrebbe spingere il Parma verso la cessione di Mateo Pellegrino. Il centravanti argentino è infatti il principale obiettivo viola per l’attacco e potrebbe arrivare a Firenze una volta concretizzata la partenza di Roberto Piccoli, destinato a lasciare la Fiorentina, direzione Bologna.
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