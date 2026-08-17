Rafael Leao, accostato nelle ultime ore anche alla Fiorentina, resta uno dei nomi più caldi di questa fase di mercato. Al momento, però, è soprattutto il Galatasaray a muoversi concretamente per l'attaccante portoghese. Il club turco ha intensificato i contatti e avrebbe presentato al Milan una proposta da 35 milioni più bonus, cifra ancora inferiore alle richieste rossonere, nonostante il club abbia abbassato le proprie pretese.

Leao sta valutando con attenzione il proprio futuro. Attualmente fermo per un problema muscolare, con il rientro in gruppo previsto a breve, il portoghese potrebbe ricevere dal Galatasaray un contratto molto ricco: cinque anni da 10-12 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto all'attuale stipendio al Milan. La trattativa potrebbe andare avanti fino al 4 settembre, giorno di chiusura del mercato turco, mentre il Galatasaray tiene aperte anche piste alternative come quella che porta a Noa Lang.

Anche il Milan sembra disposto a separarsi da Leao di fronte all'offerta giusta. Il rapporto del giocatore con una parte della tifoseria si è deteriorato e le recenti parole di Amorim hanno lasciato intendere che il portoghese non sia più considerato intoccabile. In questo scenario resta sullo sfondo anche la Fiorentina, alla quale Leao è stato accostato, anche se al momento il Galatasaray appare nettamente più avanti e rappresenta la soluzione più concreta per il suo futuro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.