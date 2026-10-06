Dodò potrebbe andare via a zero. E attenzione a Ndour
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Il futuro di Dodò resta incerto: senza nuovi incontri per il rinnovo del contratto, l’ipotesi di un addio a parametro zero alla Fiorentina diventa sempre più concreta.
Dalla Spagna tornano intanto le voci di un possibile interesse del Barcellona, il cui direttore sportivo Deco continua a essere un estimatore del terzino brasiliano.
Anche Cher Ndour attira l’attenzione di mercato, con diverse squadre inglesi e la Juventus sulle sue tracce. Il centrocampista, autore ieri di una doppietta con l’Italia Under 21 contro la Polonia, è però importante nello scacchiere di Vanoli: difficilmente la Fiorentina prenderà in considerazione offerte a gennaio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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