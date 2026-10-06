Su Tuttosport di oggi c'è un articolo dedicato a Niccolò Fortini, che ha rimediato un infortunio muscolare nel corso della prima delle due sfide dell’Italia Under 21, quella contro l’Armenia. Il giocatore è rientrato a Torino e sarà sottoposto ad accertamenti strumentali in grado di stabilire con esattezza l’entità del problema. Il titolo del pezzo è "Ansia Fortini, rischia di saltare l'Udinese".

Al momento non sembrerebbe niente di grave, ma Abate spera di recuperarlo già per la partita di lunedì. Il tecnico sta puntando fortissimo su Fortini che, dopo l'esordio da subentrante contro il Milan alla prima giornata, è stato sempre schierato titolare nelle successive 5 partite (4 di campionato e 1 di Coppa Italia). Sintomo di una fiducia enorme.

Ricordiamo che Fortini è passato dalla Fiorentina al Torino in estate con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Una cifra che, se il giocatore continuerà a fare bene, sarà probabilmente versata da Cairo.