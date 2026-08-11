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Romelu Lukaku è pronto a lasciare il Napoli per trasferirsi al Fenerbahce. L’intesa verbale tra i due club è stata raggiunta dopo il rilancio della società turca, che ha convinto il Napoli con una proposta di poco superiore ai 6 milioni di euro.

L’offerta è stata accettata e ora si entra nella fase conclusiva dell’operazione: nella giornata di oggi è previsto lo scambio dei documenti tra i club, passaggio necessario per completare formalmente il trasferimento.

Una volta definiti gli ultimi dettagli burocratici, Lukaku potrà quindi partire alla volta di Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con il Fenerbahce.