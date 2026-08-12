Le ultime novità sul movimenti di mercato con focus sul nostro massimo campionato
VIDEO - Il Lens soffia Ivanovic alla Lazio e sfotte i biancocelesti
Sessione estiva
È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.
Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
Di Marzio: "Pellegrino-Fiorentina, ci siamo! Novità sulla formula"
Calciomercato
VN – Kean, sondaggio del Real Betis: la situazione e la posizione viola
Calciomercato
VN - Piccoli al Bologna, domani le visite: spunta la percentuale sulla rivendita
Calciomercato
Insidia dal Besiktas per Thorstvedt: Italiano sfida la Fiorentina sul mercato
Ex viola
Vlahovic, che accoglienza a Istanbul: "Ancora in bianconero, ringrazio Italiano"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti