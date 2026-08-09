Il Como è pronto a chiudere un obiettivo per l’attacco. Secondo quanto raccolto da Nicolò Schira, il Como ha aperto i contatti con il Cagliari per provare a trovare un accordo per il classe 2002. La richiesta del club sardo per lasciar partire il giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Como non sembrerebbe intenzionato a raggiungere interamente con un esborso cash.

La proposta dei lariani sarebbe infatti di 10 milioni di euro più una contropartita tecnica. Tra i giocatori che potrebbero essere inseriti nell’operazione ci sono Van der Brempt e Dossena.

Un’operazione ancora tutta da definire, dunque, ma che testimonia come il Como abbia cambiato strategia dopo lo stallo sul fronte Kean. L’attaccante della Fiorentina era diventato uno dei principali obiettivi per il reparto offensivo. Ma il raffreddamento della trattativa e la scelta del club viola di togliere Kean dal mercato, ha spinto il club a valutare nuove soluzioni.

Nell’eventuale trasferimento di Esposito, inoltre, bisognerà tenere conto anche della posizione dell’Inter: il club nerazzurro mantiene infatti una percentuale del 40% sulla futura rivendita del giocatore.