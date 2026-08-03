Uno dei temi in casa Fiorentina è il futuro di Moise Kean. Il Como è la squadra che sembra più interessata al numero 20 viola, anche se per ora non sono arrivate proposte concrete al Viola Park,

Secondo Sky però, la priorità della Fiorentina sarebbe quella di trattenere Kean, resistendo alle varie proposte, anche importanti. Fabio Grosso conosce bene Kean, e ripartire da lui sarebbe fondamentale per il progetto tecnico dell'ex Sassuolo.

L'attaccante resta la prima scelta di Cesc Fabregas per il suo Como che giocherà la Champions League, ma la Fiorentina è determinata a resistere a ogni offerta, e anche l'allenatore viola sarebbe felice se l'attaccante rimanesse. Per il momento, il Como ha speso 30 milioni più bonus per far arrivare in riva al lago Trevoh Chalobah, difensore ormai ex Chelsea, mentre per Kean la richiesta ammonterebbe tra i 40 e i 45. Basterà questo muro da parte della Fiorentina per scoraggiare la ricchissima proprietà lombarda?