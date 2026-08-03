Il Como vuole rinforzarsi ancora, e pensa a Kean. Intanto piazza un gran colpo, Chalobah dal Chelsea

Redazione VN
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Le ambizioni del Como non si fermano alla qualificazione in Champions League. Dopo settimane di trattative i Lariani hanno chiuso un gran colpo, Trevoh Chalobah dal Chelsea. La dirigenza stava cercando l'intesa giusta con i londinesi, ed i Blues dopo aver preso Lacroix lasciano andare uno dei prodotti del proprio vivaio.

La proprità del momento non era Moise Kean, che comunque resta nella lista di Fabregas. Chalobah arriverà per 30 milioni più bonus, come riporttato da Fabrizio Romano.

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