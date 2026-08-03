Costantino Favasuli sta raccogliendo i frutti dell'ottima annata disputata a Catanzaro. Il terzino, come scrive Cronache di Spogliatoio, è sempre più vicino al Napoli. Gli Azzurri stanno cercando da tempo un vice Di Lorenzo da consegnare ad Allegri.

La Fiorentina aveva mantenuto una percentuale sulla rivendita del ragazzo, precisamente il 50%. Il Catanzaro chiede 10 milioni, e così nelle casse viola potrebbero entrare 5 milioni.