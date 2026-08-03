Moise Kean ed il messaggio sul proprio Instagram. Quale sarà il futuro dell'attaccante della Fiorentina?
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Moise Kean è parso in ottima forma nel secondo tempo con il Real Madrid. L'attaccante viola ha segnato il 2-2, con un bel colpo di testa. Il futuro dell'ex Juventus è ancora al centro di numerose discussioni, visto l'interesse del Como. Kean come spesso capita, ha pubblicato un post sui propri social, con una descrizione particolare:
"Forse è troppo tardi per essere il tuo primo. Ma in questo momento mi sto preparando per essere il tuo ultimo (amore)". Questo recita la bio usata da Kean. Messaggo criptico o semplice citazione?
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