Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?

Joao Mario è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il portoghese ha parlato ai canali ufficiali della società. Le parole dell'ex Juventus:

"Sono contento di essere qui, la Fiorentina è un grande club. Non vedo l'ora di iniziare, e di ottenere tante vittorie insieme. Il centro sportivo è incredibile, c'è tutto per far bene qui, e spero che questa sia una stagione ricca di successi. So che qui ci sono alcuni brasiliani che parlano portoghese come me, però non conosco nessuno della rosa."

La scelta: "Mi ha convinto tutto ciò che riguarda la storia della Fiorentina. Cosa rappresenta la squadra, e come città. Tutto questo mi ha convinto, così come il progetto che mi è stato mostrato. Per me è stata una scelta facile. Non vedo l'ora di vedere i tifosi allo stadio"