Momenti di apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Jael Trepy. Il giovane attaccante rossoblù, classe 2006, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove è giunto in seguito a un tempestivo trasporto in elicottero.

La società sarda ha confermato la situazione con una nota ufficiale, spiegando di seguire l'evoluzione del quadro clinico in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del giocatore. Al momento il club non ha rilasciato ulteriori dettagli sulle cause del ricovero.