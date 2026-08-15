Maurizio Sarri non ha mai avuto particolare simpatia per il calciomercato e, anche questa volta, non ha nascosto il proprio pensiero. Al termine della vittoria dell'Atalanta contro l'Athletic Bilbao nel Trofeo Bortolotti, il tecnico nerazzurro è stato interrogato sulla campagna acquisti della squadra, allargando però il discorso all'intero movimento.

“È una delle cose più pallose del calcio, come si dice in Toscana. Sentir parlare solo di quello è un insulto al lavoro e alla mia professione. Mi pare che non sia stato fatto quasi da nessuno fino ad adesso: i Mondiali hanno ostacolato le trattative. Il mercato resta aperto due mesi e alla fine si decide tutto nell'ultima settimana”.