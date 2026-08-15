Udogie sarebbe a un passo dalla Roma con Gasperini disposto a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro

Redazione VN
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

VIDEO - Grosso su Kean: "Molto, molto forte. Da lui mi aspetto tanto"

Inseguito dalla Fiorentina per molto tempo, Destiny Udogie sembra destinato ad altri lidi. Infatti, il terzino ex Udinese è pronto a lasciare l'Inghilterra per fare ritorno in Serie A.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Udogie sarebbe a un passo dalla Roma con Gasperini disposto a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro.

La Fiorentina lo considerava un po' come un sogno di mercato e così rimarrà. Con Udogie che probabilmente sarà uno dei primi avversari affrontati da Grosso in campionato come allenatore viola.

Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti