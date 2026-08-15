Il tempo passa e in casa Fiorentina cresce l'attesa per l'esterno sinistro che Fabio Paratici vorrebbe regalare a Fabio Grosso. Forte, di livello e con un valore che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Questo l'identikit che sta stuzzicando le fantasie del tifo viola.

Nel mentre, in casa Milan, Amorim ha preso la decisione di mettere sul mercato Rafaele Leao. Il club rossonero infetti, scrive la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto ad accettare un'offerta pari a 40 milioni per far partire il portoghese. L'esterno, molto amico di Moise Kean, vorrebbe andare in Primier League, ma per adesso le offerte scarseggiano.

Che possa diventare un'occasione per la Fiorentina? Lo stipendio, a oggi, rimane fuori dal budget viola, visto che nelle tasche dell'attaccante vanno 5 milioni netti a stagione.