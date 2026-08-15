VIDEO - Oulai e Fagioli insieme? Grosso: "La qualità mi piace, ma c'è un però"

La Fiorentina ha dato inizio alla propria stagione con un bel 4 a 1 al Benevento, andando così avanti in Coppa Italia. Tra i protagonisti anche David De Gea, che ha risposto presente un paio di volte quando la squadra di Floro Flores si è resa pericolosa.

Lo spagnolo, su Instagram, ha postato qualche scatto di ieri mandando un messaggio a tutto il mondo viola: "Inizio perfetto!". Ecco il post: