Juve, emergenza porta: stretta per Zion Suzuki in prestito dal PSG dopo gli errori di Di Gregorio. I bianconeri non sono più una big sul mercato
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La Juve è alla ricerca di un portiere dopo i disastri combinati da Di Gregorio nell'amichevole contro l'Inter. Ma la dinamica del mercato racconta una Juventus dalle ambizioni decisamente riviste rispetto al passato. I dirigenti bianconeri stanno stringendo per Zion Suzuki: il portiere giapponese, promesso dposo PSG per 35 milioni, potrebbe sbarcare alla Continassa a titolo temporaneo. Una trattativa condotta sulla base del prestito secco con eventuale premio di valorizzazione, formula solitamente riservata a club di fascia media piuttosto che a una big storica, per consegnare subito a Luciano Spalletti il nuovo titolare.
Il pragmatismo, si legge su gazzetta.it, sembra ormai guidare le mosse della società bianconera, costretta a cercare soluzioni immediate per mettere una toppa nel reparto arretrato. Tra le alternative restano infatti sullo sfondo altri profili in prestito, come Vicario e Lunin.
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